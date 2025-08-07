07 Ağustos 2025, Perşembe
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu vurgunu! Vurguncu kuyumcu ifadesinde ne anlattı?
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 25 yıllık kuyumcu dükkanın kepenklerini kapatmış altınlarla birlikte ortadan kaybolmuştu. Şikayetlerin ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Peki, ifadesinde neler anlattı? Vurgun nasıl gerçekleşti? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.