07 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gaziosmanpaşa'da kuyumcu vurgunu! Vurguncu kuyumcu ifadesinde ne anlattı?
Gaziosmanpaşa’da kuyumcu vurgunu! Vurguncu kuyumcu ifadesinde ne anlattı?

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu vurgunu! Vurguncu kuyumcu ifadesinde ne anlattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2025 11:28
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 25 yıllık kuyumcu dükkanın kepenklerini kapatmış altınlarla birlikte ortadan kaybolmuştu. Şikayetlerin ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Peki, ifadesinde neler anlattı? Vurgun nasıl gerçekleşti? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziosmanpaşa’da kuyumcu vurgunu! Vurguncu kuyumcu ifadesinde ne anlattı?
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Maymun Dağı ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor
“Maymun Dağı” ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor
Gaziosmanpaşa’da kuyumcu vurgunu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu vurgunu
Balıkesir’de sağanak ve fırtına!
Balıkesir'de sağanak ve fırtına!
9 yaşındaki çocuğun otel havuzunda acı ölümü
9 yaşındaki çocuğun otel havuzunda acı ölümü
Yüksekova’da ot yangını
Yüksekova'da ot yangını
Yeni koca eski kocayı vurdu
Yeni koca eski kocayı vurdu
Trafikte yumruklu saldırı kamerada
Trafikte yumruklu saldırı kamerada
Tavuğuna röntgen çekilmesini istedi
Tavuğuna röntgen çekilmesini istedi
Çocukların kavgaya anneler de dahil oldu
Çocukların kavgaya anneler de dahil oldu
Çocukların kavgasına anneler dahil oldu!
Çocukların kavgasına anneler dahil oldu!
TEM’de 10 araç zincirleme kazaya karıştı!
TEM’de 10 araç zincirleme kazaya karıştı!
Daha Fazla Video Göster