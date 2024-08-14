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Gaziosmanpaşa'da korkunç dayak! Öldüresiye dövdü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziosmanpaşa'da korkunç dayak! Öldüresiye dövdü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 17:23
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi ağabeyinin kavga ettiği adamı öldüresiye dövdü. Darp edilen kişinin hayati tehlikesi devam ederken 3 kişi gözaltına alındı. Sopalı dayak cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte o dehşet anlar...
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