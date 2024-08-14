Gaziosmanpaşa'da korkunç dayak! Öldüresiye dövdü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi ağabeyinin kavga ettiği adamı öldüresiye dövdü. Darp edilen kişinin hayati tehlikesi devam ederken 3 kişi gözaltına alındı. Sopalı dayak cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte o dehşet anlar...