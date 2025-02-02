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Gaziantep’te zincirleme kaza! 1 ölü 19 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza! 1 ölü 19 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 08:59
Tarsus - Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobil alev alarak yanarken, otoyolun Gaziantep yönü 2 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
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Gaziantep’te zincirleme kaza! 1 ölü 19 yaralı
Gaziantep’te zincirleme kaza
Gaziantep'te zincirleme kaza
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