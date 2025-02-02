02 Şubat 2025, Pazar
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Gaziantep'te zincirleme kaza! 1 ölü 19 yaralı
Tarsus - Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobil alev alarak yanarken, otoyolun Gaziantep yönü 2 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.