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Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkan kişiler yakalandı

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkan kişiler yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 15:52
Güncelleme:27.09.2024 15:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişinin yakalandığını paylaştı. Yerlikaya ayrıca konuya ilişkin "Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
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