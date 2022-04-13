13 Nisan 2022, Çarşamba
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Gaziantep'te trafik kazaları kamerada
Gaziantep'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, "Trafikte ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi trafik kuralları belirler. Kurallara uy, yaşamı koru" notuyla paylaştığı görüntülerle trafikte dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.