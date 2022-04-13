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Gaziantep'te trafik kazaları kamerada

DHA
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Giriş: 13.04.2022 15:57
Gaziantep'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, "Trafikte ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi trafik kuralları belirler. Kurallara uy, yaşamı koru" notuyla paylaştığı görüntülerle trafikte dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
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Gaziantep’te trafik kazaları
Gaziantep'te trafik kazaları
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