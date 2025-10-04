04 Ekim 2025, Cumartesi

Gaziantep’te sahte rapor skandalı: Doktor para karşılığı hastalık yazdı

Gaziantep’te sahte rapor skandalı: Doktor para karşılığı hastalık yazdı

Giriş: 04.10.2025 12:45
Gaziantep’te yakalanan doktor M.T. ve 3 şüpheli, para karşılığı sahte rapor düzenlemekle suçlandı. Görüntülerde doktorun hastalara hastalık yazma ve para pazarlığı yaptığı, paraları bilgisayarın altına sakladığı ortaya çıktı.
