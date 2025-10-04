Gaziantep’te sahte rapor skandalı: Doktor para karşılığı hastalık yazdı

Gaziantep’te yakalanan doktor M.T. ve 3 şüpheli, para karşılığı sahte rapor düzenlemekle suçlandı. Görüntülerde doktorun hastalara hastalık yazma ve para pazarlığı yaptığı, paraları bilgisayarın altına sakladığı ortaya çıktı.

