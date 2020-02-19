Gaziantep’te öğretmenin dövdüğü öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu | Video

Gaziantep’te sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ve yere yatırarak kulağını çektiği 8 yaşındaki Meryem Gözeş o anları anlattı. Küçük Meryem, öğretmenin kendisine arkadaşıyla konuştuğu için vurduğunu ifade etti.