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19.02.2020
Gaziantep’te öğretmenin dövdüğü öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu | Video
Gaziantep’te sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ve yere yatırarak kulağını çektiği 8 yaşındaki Meryem Gözeş o anları anlattı. Küçük Meryem, öğretmenin kendisine arkadaşıyla konuştuğu için vurduğunu ifade etti.
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