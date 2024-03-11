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Gaziantep'te işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

İHA
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Giriş: 11.03.2024 11:11
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamera direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalarca süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
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Gaziantep’te işçi servisi direğe çarptı
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