11 Mart 2024, Pazartesi
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Gaziantep'te işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamera direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalarca süren çalışmanın ardından kurtarıldı.