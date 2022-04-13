Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti! Ehliyetsiz sürücü öğrencilere çarptı: 1 ölü

Gaziantep'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, dershane çıkışında iki farklı scooter ile evine dönen öğrencilere çarptı. Kazada, lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise ağır yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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