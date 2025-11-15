Gaziantep’te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Gaziantep'te kent merkezinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, öğle saatlerinde yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Kent merkezinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası bazı noktalarda cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle trafikte ufak çaplı aksamalar da yaşandı.

