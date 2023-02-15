15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'te deprem anı kamerada! Yüzme havuzu beşik gibi sallandı

Gaziantep'te deprem anı kamerada! Yüzme havuzu beşik gibi sallandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2023 16:56
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep’te sarsıntının şiddeti, belediyenin yüzme havuzunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Depremde, beşik gibi sallanan havuzdaki suyun dışarı taştığı görüldü. İşte dehşete düşüren o anlar...
Deprem anına ait yeni görüntü! Beşik gibi sallandı
Deprem anına ait yeni görüntü! Beşik gibi sallandı
Alkışlarla uğurlandılar!
Alkışlarla uğurlandılar!
Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi!
Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi!
215 enkazda mucize aranıyor!
215 enkazda mucize aranıyor!
228. saatte 3 yeni mucize
228. saatte 3 yeni mucize
Depremde kimlik kartını kaybedenler...
Depremde kimlik kartını kaybedenler...
Melike İmamoğlu’nun sağlık durumu nasıl?
Melike İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Deprem 900 kilometre uzakta böyle hissedildi
Deprem 900 kilometre uzakta böyle hissedildi
Adıyaman’da korkutan görüntü!
Adıyaman'da korkutan görüntü!
Deprem sonrası Kahramanmaraş!
Deprem sonrası Kahramanmaraş!
Otelde yıkım göz göre göre geldi!
Otelde yıkım göz göre göre geldi!
226. saatin mucizesi ’’Cemile Teyze’’
226. saatin mucizesi ''Cemile Teyze''
Daha Fazla Video Göster