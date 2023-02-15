Gaziantep'te deprem anı kamerada! Yüzme havuzu beşik gibi sallandı

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep’te sarsıntının şiddeti, belediyenin yüzme havuzunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Depremde, beşik gibi sallanan havuzdaki suyun dışarı taştığı görüldü. İşte dehşete düşüren o anlar...