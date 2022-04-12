12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep’te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu

Gaziantep’te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2022 15:28
Gaziantep Yavuzeli’nde hafif ticari araç, traktöre çarparak takla attı. Kaza sonucu traktörde ve araçta olan dört şahıs yola savrularak yaralandı. Emniyet güçlerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolunun Karabey Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bekir S. hakimiyetindeki 58 AAH 416 plakalı Ford marka hafif ticari araç, aynı yönde hareket eden Cumali K. hakimiyetindeki 27 VB 958 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters dönerken, 2 kişinin bulunduğu traktör de yoldan çıktı. Kazada traktörden fırlayan baba ve oğul ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Zamanla yarışan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu
Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu
Yurtta Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi!
Yurtta Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi!
Bilecek Nisan ayında beyaza boyandı
Bilecek Nisan ayında beyaza boyandı
Ardahan’a Nisan ayının ortasında kar yağdı
Ardahan'a Nisan ayının ortasında kar yağdı
İETT şoförü yolcuyu darp etti iddiası
İETT şoförü yolcuyu darp etti iddiası
Marmara Denizi tabanında çöp dağları!
Marmara Denizi tabanında çöp dağları!
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga
AVM’nin 3. katından düşen hamile kadın öldü
AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın öldü
Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?
"Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?"
Kucağında çocuk olan kadını öldüresiye dövdü
Kucağında çocuk olan kadını öldüresiye dövdü
Thodex vurguncusu Özer hakkında şok gerçek!
Thodex vurguncusu Özer hakkında şok gerçek!
Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı!
Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster