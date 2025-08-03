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Gayrimenkul sertifikası nasıl işleyecek?

Gayrimenkul sertifikası nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.08.2025 11:31
Gayrimenkul projelerine küçük yatırımlarla ortak olma fırsatı sunan gayrimenkul sertifikaları borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Uygulama ile yatırımcılar bir konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan projeye ortak olabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Gayrimenkul sertifikası nasıl işleyecek?
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