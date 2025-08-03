03 Ağustos 2025, Pazar
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Gayrimenkul sertifikası nasıl işleyecek?
Gayrimenkul projelerine küçük yatırımlarla ortak olma fırsatı sunan gayrimenkul sertifikaları borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Uygulama ile yatırımcılar bir konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan projeye ortak olabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.