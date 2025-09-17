17 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları GastroAntep'te lezzet ve kültür rüzgarı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 12:25
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Gaziantep'te başladı. 21 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlikte şehir lezzete, tarihe, kültüre ve sanata doyacak.
