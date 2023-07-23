Galatasaray Cedric Bakambu transferini resmen duyurdu!

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a ayak bastı.