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Galatasaray Cedric Bakambu transferini resmen duyurdu!

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Giriş: 23.07.2023 13:28
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a ayak bastı.
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