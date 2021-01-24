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Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 20. yılı! Efsane Emniyet Müdürü mezarı başında anıldı
Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 20. yılı... Gaffar Okkan için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 20. yılı... Gaffar Okkan için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.