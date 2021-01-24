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Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 20. yılı! Efsane Emniyet Müdürü mezarı başında anıldı

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 12:26
Güncelleme:24.01.2021 12:47
Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 20. yılı... Gaffar Okkan için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 20. yılı... Gaffar Okkan için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

PORTRE - Efsane Emniyet Müdürü Gaffar Okkan PORTRE - EFSANE EMNİYET MÜDÜRÜ GAFFAR OKKAN

Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın failleri kırmızı listede ALİ GAFFAR OKKAN VE 5 KORUMA POLİSİNİN ŞEHİT EDİLDİĞİ HAİN SUİKASTIN FAİLLERİ KIRMIZI LİSTEDE
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