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Bakanlar Kacır ve Memişoğlu New York'ta A Haber'e konuştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakanlar Kacır ve Memişoğlu New York'ta A Haber'e konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York'ta A Haber'in sorularını yanıtladı. Bakan Kacır, Türkiye ile ABD arasında yapay zeka alanında iş birlikleri üzerinde çalışıldığını belirtirken, Bakan Memişoğlu ise sağlık teknolojileri alanında ortaklık mesajı verdi. İki bakan da Türkiye'nin teknoloji ve sağlık alanındaki tecrübesinin uluslararası iş birlikleriyle güçlendirileceğini vurguladı.

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