24 Ocak 2021, Pazar
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Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın failleri kırmızı listede

Son dakika haberine göre; 'da 24 Ocak 2001'de makamından çıktıktan sonra emniyet binasına 200 metre mesafede Şehitlik semti 'nda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşıyla birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü 'ın ölümünün üzerinden 20 yıl geçti. Hain suikastın 20. yıldönümünde, saldırının faillerinden 3'ü aranan teröristler listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye, biri ise 3 milyon lira ödüllü mavi kategoriye alındı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın failleri kırmızı listede

Okkan aradan geçen yıllara rağmen hem 'da, hem memleketi 'da rahmet ve minnetle anılıyor. SABAH'a konuşan 'ın ablası , kardeşinin ölümünün üzerinden 20 yıl geçtiğini ancak acısının hep taze olduğunu söyledi.





Kardeşinin hain pusuda şehit edilmesinin acısını hâlâ yüreğinde taşıdığını belirten abla Arslan, "Kardeşim vatan, millet, bayrak sevgisiyle görev yapan bir polisti. Görev yaptığı her ilde görevinin en iyisini yapmak için çalıştı. O Diyarbakır halkını, Diyarbakır halkı da kardeşimi çok sevdi. Acımız halen taze ve onu hiç unutmadık. Gaffar'ın özlemi her geçen gün yüreğimizde kor gibi büyüyor. Her gün dualarımızda. Mekanı cennet olsun" dedi.






'GAFFAR BABA' DİYORLARDI
Diyarbakır'da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, samimi bir gayretle yaptığı çalışmalarla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazanmıştı. Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürüyordu.

Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnafı ziyaret eder, nerede fakir-fukara olsa, nerede bir haksızlık olsa, nerede başı sıkışan biri olsa İl Emniyet Müdürü Okkan oradaydı. Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiriyordu. Diyarbakır onu, o Diyarbakır'ı sevmişti. Halk ona "Gaffar Baba" diyordu. Okkan'a duyduğu sevgiyle birçok kişi çocuklarına onun ismini verdi.





SUİKASTIN FAİLLERİ KIRMIZI LİSTEYE ALINDI
Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın 20. yıldönümünde, saldırının faillerinden 3'ü aranan teröristler listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye, biri ise 3 milyon lira ödüllü mavi kategoriye alındı. Hain suikastta Okkan ile birlikte koruma polisleri , , , ve şehit olmuştu. Hizbullahçı teröristler suikastı, bu olaydan 1 yıl önce 17 Ocak 2000 günü villalarında öldürülen lideri 'nun öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirmişti.

Okkan ve koruma polislerinin şehit edildiği suikast sonrasında devam eden seri operasyonlarda olayın tetikçilerinden Diyarbakır'da Hasan Sarıağaç, Elazığ'da Bedri Esmer ve Hüseyin Sarıağaç, Batman'da Şafi Demirdağ polisle girdikleri çatışmalarda öldürüldü. Suikastın sağ yakalanan 10 faili ise tutuklandı. İçişleri Bakanlığı hain suikastın tetikçilerinden olup 20 yıldan beri tüm aramalara rağmen bulunamayan Necmettin Şanlı, Haşim Alabalık ile Şener Dönük'ü 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye, Kemal Şanlı'yı da 3 milyon lira ödüllü mavi kategoriye aldı.

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