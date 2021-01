Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın failleri kırmızı listede

Kardeşinin hain pusuda şehit edilmesinin acısını hâlâ yüreğinde taşıdığını belirten abla Arslan, "Kardeşim vatan, millet, bayrak sevgisiyle görev yapan bir polisti. Görev yaptığı her ilde görevinin en iyisini yapmak için çalıştı. O Diyarbakır halkını, Diyarbakır halkı da kardeşimi çok sevdi. Acımız halen taze ve onu hiç unutmadık. Gaffar'ın özlemi her geçen gün yüreğimizde kor gibi büyüyor. Her gün dualarımızda. Mekanı cennet olsun" dedi.