03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Futbolculardan Muhammet'e "yanındayız" mesajı

Futbolculardan Muhammet'e "yanındayız" mesajı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 10:42
Adana'da yaşayan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' tanısı konuldu. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Barcelona B takımda forma giyen Emre Demir, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler küçük Muhammet'e "yanındayız" mesajı gönderdi.
Futbolculardan Muhammet’e destek
Futbolculardan Muhammet'e destek
Biriken su tahliye edildi
Biriken su tahliye edildi
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Akdeniz’de 5,3’lük deprem
Akdeniz'de 5,3'lük deprem
Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha tufanı
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı
Ormanda korkutan yangın!
Ormanda korkutan yangın!
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
Sahte doktor yine şaşırttı! Bu ilk değilmiş
Sahte doktor yine şaşırttı! Bu ilk değilmiş
Yeni pasaportlara geçiş ne zaman?
Yeni pasaportlara geçiş ne zaman?
Binaya isabet eden kurşun izleri
Binaya isabet eden kurşun izleri
Halı sahada silahlı kavga saniye saniye kaydedildi!
Halı sahada silahlı kavga saniye saniye kaydedildi!
Alanya’da otelde yangın paniği!
Alanya’da otelde yangın paniği!
Daha Fazla Video Göster