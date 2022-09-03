03 Eylül 2022, Cumartesi
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Futbolculardan Muhammet'e "yanındayız" mesajı
Adana'da yaşayan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' tanısı konuldu. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Barcelona B takımda forma giyen Emre Demir, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler küçük Muhammet'e "yanındayız" mesajı gönderdi.