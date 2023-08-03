Futbolcu dev timsaha yem oldu 🐊 Nehirde yüzerken dehşeti yaşadı 🔞

Kosta Rika'da izleyenleri dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Deportivo Rio Cana'da forma giyen Jesus Alberto Lopez Ortiz, nehirde yüzdüğü sırada bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Korku dolu anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kameraya alındı.