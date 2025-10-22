22 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 18:23
Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki mermer yüklü 48 DM 368 plakalı TIR’ın arka lastiklerinden duman çıkmaya başlayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. TIR’ın freni tutmaması nedeniyle freni zorlayan sürücü balataların yanmasına neden oldu. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dumanları köpük sıkarak söndürdü.
Freni tutmayan TIR'ın balataları yandı
Freni tutmayan TIR'ın balataları yandı
