Freni boşalan vinç kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt-Eruh kara yolunda Sabri Yıldırım idaresindeki 42 DRB 21 plakalı vinç, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabri Yıldırım ve Remzi T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

