20 Ekim 2021, Çarşamba
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Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı ayakları ezildi
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde park edilen kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmak isteyen şahsın ayakları ezilirken, şoför kabinindeki iki çocuk ise kazayı yarasız atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.