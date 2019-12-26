Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin iş yerine girdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre kadın sürücü E.Ç’nin fren yerine gaz pedalına basarak hızlandığı ve iş yerine çarparak durduğu görüldü. Olayla ilgili konuşan iş yeri yetkilisi Özkan Baycan, “Sesleri duyunca çıkıp bakmak istedim, bir anda önüme araba geldi. Her iki tarafa da geçmiş olsun” dedi.

Lüleburgaz ilçesi, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde E.Ç. idaresindeki otomobilin iş yerine girdiği kaza Lüleburgaz Belediyesi kent içi güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerine göre yavaş bir 39 LL 068 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.Ç, vatandaşların meraklı bakışları arasında önce kaldırıma çıkıyor. E.Ç, daha sonra manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında duraklama yapan otomobile çarpıyor. Bunun ardından E.Ç, fren yerine gaza basıp birden hızlanarak Özkan Baycan'ın yetkilisi olduğu iş yerine giriyor.



OTOMOBİLİ GÖRÜNCE KAÇIYOR

Öte yandan otomobilin iş yerine girmesinden hemen önce, E.Ç'nin hızlanarak geldiğini gören bir vatandaşın olay yerinden hızlı bir şekilde kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. İlginç kazada herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi. Öte yandan kaza sonucu iş yerinde de yaklaşık 8 bin TL'lik maddi hasar meydana gelirken çekici yardımıyla çekilen otomobil kullanılamaz hale geldi.





"ŞAŞIRMIŞTI KADIN"

Kazayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Özkan Baycan ise şu ifadeleri kullandı; "Kaza anını göremedim. Kapının dibindeydim. Sesleri duydum. Çıkıp bakmak istedim, bir anda önüme araba geldi. İçinde iki kadın, iki çocuk vardı. Onlar da paniklemişti. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Çarptıktan sonra da ayağı gazdaydı. Şaşırmıştı kadın. Kendisine geçmiş olsun diliyorum."