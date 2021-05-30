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Fotokapana yakalandılar! Yürekleri ısıtan anlar

İHA
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Giriş: 30.05.2021 10:18
Güncelleme:30.05.2021 17:23
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde anne tilki ve birbirleriyle oyun oynayan 4 yavrusu fotokapanla görüntülendi. Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Erzincan'da pandemi sürecinde insanların önceki yıllara göre doğada daha az bulunmaları nedeniyle yabani hayvan popülasyonunda artış yaşandığı gözleniyor. Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu görüntülendi.

Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi. Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.

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