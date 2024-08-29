Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı! Baba Vesim Şimşek cinayet sabahı börekçiye gidip börek aldı

İzmir'de aile katliamı neden yaşandı? Boşanma aşamasındaki adam 3 çocuğunu neden ve nasıl öldürdü? Yaralı çocuğun sağlık durumu ne? Detayları ve merak edilen fotoğrafın hikayesini soruşturmayı takip eden A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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