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Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı! Baba Vesim Şimşek cinayet sabahı börekçiye gidip börek aldı

Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı! Baba Vesim Şimşek cinayet sabahı börekçiye gidip börek aldı

Figen Koçak
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Giriş: 29.08.2024 10:33
İzmir'de aile katliamı neden yaşandı? Boşanma aşamasındaki adam 3 çocuğunu neden ve nasıl öldürdü? Yaralı çocuğun sağlık durumu ne? Detayları ve merak edilen fotoğrafın hikayesini soruşturmayı takip eden A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı!
Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı!
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