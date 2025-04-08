Fiyat yükselişi sahte altın riskini artırdı! Gerçek altın nasıl ayırt edilir?

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sahte altın riskini artırdı. Gerçek ve sahte altın nasıl ayırt edilir? Kuyumcularda neden farklı fiyat veriliyor? Altının içine değer düşürücü madde mi katılıyor? Bu soruların yanıtlarını A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.

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