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Fiyat yükselişi sahte altın riskini artırdı! Gerçek altın nasıl ayırt edilir?

Fiyat yükselişi sahte altın riskini artırdı! Gerçek altın nasıl ayırt edilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 15:50
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sahte altın riskini artırdı. Gerçek ve sahte altın nasıl ayırt edilir? Kuyumcularda neden farklı fiyat veriliyor? Altının içine değer düşürücü madde mi katılıyor? Bu soruların yanıtlarını A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
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Fiyat yükselişi sahte altın riskini artırdı! Gerçek altın nasıl ayırt edilir?
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