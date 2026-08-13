Fethiye’de koydaki tekne yandı: 115 yolcu suya atladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.