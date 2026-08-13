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DHA

Yalova'da F-16 kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yalova'da eğitim uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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