Alihan Kuriş soruşturmasında 49 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç soruşturması kapsamında 17 ilde operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 33 şirkete yönelik arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında operasyona ilişkin detayları aktardı.