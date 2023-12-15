Fethiye'de gulet tekne alevlere teslim oldu! Denizden müdahaleyle söndürüldü

Fethiye’nin Şövalye Adası, yakınlarında bağlı şekilde bulunan “Holiday5” isimli teknede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler ekiplerin karadan müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Teknede büyük çaplı hasar meydana geldi. İşte o görüntüler..

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