Fethiye Körfezi'nde erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Fethiye Körfezi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil kenarına vurmuş ve hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cansız bedenin Y.K. (45) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayın çok boyutlu olarak soruşturması sürüyor.