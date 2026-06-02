Trump'tan Netanyahu'ya sert tepki iddiası! Washıngton-Tel Aviv hattında kritik gerilim

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların gölgesinde İsrail'in bölgedeki askeri hamleleri yeni bir krizi beraberinde getirdi. ABD basınında yer alan iddialara göre, Başkan Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde tansiyon zirveye çıktı. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, özellikle Lübnan'a yönelik operasyonlar ve İran'la yürütülen müzakerelerin geleceği konusunda yaşanan anlaşmazlık, Washington ile Tel Aviv arasında uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.