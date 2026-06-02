İstanbul'da akılalmaz taksici tuzağı: 300 liralık yol için 7 bin 300 lira çekti

İstanbul’da hafta sonu düzenlenen dev konserler için dünyanın dört bir yanından turist akını yaşanırken, ulaşımda yaşanan bir dolandırıcılık skandalı gündeme bomba gibi düştü. Amerikalı bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da bir taksi şoförüyle yaşadığı mağduriyet, sınırları aşarak birçok ülkede haber konusu oldu. 300 liralık mesafe için turistin kredi kartından fahiş bir tutar çeken taksiciye yönelik emniyet güçleri anında harekete geçti ve rekor ceza uygulandı.