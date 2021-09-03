Ferhan Şensoy’un cenazesinde büyük saygısızlık

Uzun zamandır kalp-damar rahatsızlıkları ve metabolik hastalıklarla alakalı çeşitli hastanelerde tedavi olurken yaşamını yitiren Ferhan Şensoy, son yolculuğuna gerçekleştirilen törenle uğurlandı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören yapıldı. Törende kızları Derya ile Ferhan Şensoy, babalarını ne kadar sevdiklerini belirterek gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının akabinde kılınan cenaze namazından sonra naaşı cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiden çıktığı esnada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 kişi Beşiktaş lehine sloganlar savurmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen 4 kişi cenazedekiler tarafından darp edilmek istendi.