Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre çok sayıda kişiden 150 milyonun üzerinde para alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. İfadeleri ortaya çıkan ikili kendilerine para verenleri tefecilikle suçladı.