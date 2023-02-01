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Fenerbahçe'den bomba transfer! Kayserispor'dan Onur Bulut için anlaşma tamam

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Giriş: 01.02.2023 09:47
Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı lacivertliler Onur Bulut transferi için Kayserispor'la prensip anlaşmasına vardı. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç transferi duyurdu. İşte detaylar...
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