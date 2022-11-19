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Felçli hastaya şiddet anları kamerada! Tokat'ta yüzünü kapatıp boğazını sıktılar! İşte o skandal görüntüler

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Giriş: 19.11.2022 23:30
Tokat'ta bir özel hastanede kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Felçli bir hastaya iki sağlık personelinin uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Görüntülerde hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Hasta M.A konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Beni boğmaya çalıştılar ve baldırım sürekli darbe atıldı" ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayılması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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