Feke’de sedir ormanı manzarası mest etti

Adana’nın Feke ilçesinde sedir ormanlarındaki manzara görenleri mest ediyor. Sedir ağaçları ve Feke Orman işletmesine ait yangın müdahale merkezi ile 24 saat gözetleme altında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN