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Feke’de sedir ormanı manzarası mest etti

Feke’de sedir ormanı manzarası mest etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 10:36
Adana’nın Feke ilçesinde sedir ormanlarındaki manzara görenleri mest ediyor. Sedir ağaçları ve Feke Orman işletmesine ait yangın müdahale merkezi ile 24 saat gözetleme altında.
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Sedir ormanı manzarası mest etti
Sedir ormanı manzarası mest etti
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