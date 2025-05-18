Feci kazada babasını kaybeden kadın yürekleri burktu: "Verilen ceza içimdeki yarayı kanattı"

Bolu'da geçtiğimiz yıl, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki babasını kaybeden Zeynep Saka, sürücüye verilen 2.5 yıllık hapis cezasına isyan etti. Saka, "Bu karar içimdeki yarayı daha da kanattı. Babam geri gelmeyecek ama başkalarının canı yanmasın" dedi.

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