Erdoğan-Trump zirvesi New York'ta! Masada İran, Suriye ve savunma sanayii var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecek. Görüşmeyi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack duyururken, zirvenin gündeminde Türkiye-ABD ilişkileri, İran'daki gelişmeler, Suriye sahası ve savunma sanayii başlıklarının olması bekleniyor. F-35, KAAN motoru ve CAATSA yaptırımları da öne çıkan dosyalar arasında. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, New York'taki diplomasi trafiğinin ayrıntılarını aktardı.