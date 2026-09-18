Başkan Erdoğan: Türkiye için büyük hedeflerimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Ana Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ulaştırma ve havacılık sektöründe hayata geçirdiği yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın hizmete açıldığı günden bu yana elde ettiği başarılara vurgu yaptı. İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos’ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunun kırıldığını açıklayan Erdoğan, muhalefete de mesaj verdi. Erdoğan, Türkiye’ye yeni eserler ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.