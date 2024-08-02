Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü

Batı Avrupa'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet süren karadut meyvesinden elde edilen karadut özü, bunaltıcı havalarda maden suyu ile karıştırılarak yaz içeceği 'karadut şurubu' olarak da tüketilebiliyor. Uzmanlar, başta 6 yaş grubu çocuklar bağışıklık sistemini geliştirirken, yaşlılarda ise beyin ve kalp sağlığı, kalp tıkanıklığı gibi bir çok rahatsızlığa faydalı olduğuna dikkat çekiyor.