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Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü

Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü

İHA
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Giriş: 02.08.2024 12:21
Batı Avrupa'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet süren karadut meyvesinden elde edilen karadut özü, bunaltıcı havalarda maden suyu ile karıştırılarak yaz içeceği 'karadut şurubu' olarak da tüketilebiliyor. Uzmanlar, başta 6 yaş grubu çocuklar bağışıklık sistemini geliştirirken, yaşlılarda ise beyin ve kalp sağlığı, kalp tıkanıklığı gibi bir çok rahatsızlığa faydalı olduğuna dikkat çekiyor.
Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü
Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü
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