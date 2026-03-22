Fatih'te zamana karşı yarış! A Haber facianın yaşandığı noktadan aktardı

İstanbul’un kalbi Fatih, öğle saatlerinde kulakları sağır eden devasa bir patlama sesiyle sarsıldı. Ayvansaray bölgesinde, patlamanın şiddetiyle 40 ila 70 yıllık iki bina saniyeler içinde yerle bir olurken, bölgede tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. İlk etapta enkaz altında 9 kişinin olduğu bilgisi paylaşılsa da İstanbul Valisi Davut Gül acı tabloyu güncelleyerek 11 vatandaşın enkaz altında kaldığını duyurdu. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son detayları aktardı.