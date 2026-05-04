Şanlıurfa'da fırtına ve dolu dehşeti! 2 can kaybı var

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağış adeta hayatı durma noktasına getirdi. Şanlıurfa ve çevresinde etkisini gösteren afet; çok sayıda aracın hurdaya dönmesine, dev ağaçların kökünden sökülmesine ve binaların hasar görmesine neden oldu. Acı haberlerin peş peşe geldiği felakette, Birecik’te bir vatandaş hayatını kaybederken Hilvan’da ise yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi. Bölgedeki son durumu ve yıkımın boyutlarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, felaketin merkez üssü Birecik’ten aktardı.