Fatih'te polise rüşvet teklifi böyle görüntülendi

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adresi takibe alan ekipler, evden çıkan A.Ö. ve M.K'yi durdurdu. Polisin yaptığı çalışmalarla hem çete çökertildi hem de rüşvet görüntülendi.