Fatih’te dilencilere operasyon: Yakalanmamak için yol ortasında soyundu

Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün Yenikapı’da dilencilere yönelik şok bir operasyon gerçekleştirildi. Toplam 22 kişinin yakalandığı operasyonda ekipler, yaklaşık 2 bin 500 lira ele geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan 12 yaşlarındaki bir dilenci kız çocuğu ise yakalanmamak için yol ortasında kıyafetlerini çıkarttı.

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