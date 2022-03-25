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Fatih’te dilencilere operasyon: Yakalanmamak için yol ortasında soyundu

DHA
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Giriş: 25.03.2022 18:09
Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün Yenikapı’da dilencilere yönelik şok bir operasyon gerçekleştirildi. Toplam 22 kişinin yakalandığı operasyonda ekipler, yaklaşık 2 bin 500 lira ele geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan 12 yaşlarındaki bir dilenci kız çocuğu ise yakalanmamak için yol ortasında kıyafetlerini çıkarttı.
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