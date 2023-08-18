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Fatih'te Cezayirli kadının otelde şüpheli ölümü

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Giriş: 18.08.2023 16:32
Fatih'te Tunuslu iş adamıyla alacak verecek meselesini görüşmeye giden Cezayirli kadın otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Tunuslu şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
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