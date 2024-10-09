09 Ekim 2024, Çarşamba
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Fatih'te akıllara durgunluk veren olay! Cenaze namazında tabuttan ses geldi, cemaat şoka girdi
Fatih'te akıllara durgunluk veren olayda, 84 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınacağı esnada tabuttan sesler geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bayşu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.