YENİ Parti’de ilk ciddi sınavda büyük çatlak! 54 vekil “Hayır” dedi

YENİ Parti yönetiminin “Evet” çağrısına rağmen 54 milletvekilinin “Hayır” oyu kullanması parti içindeki çatlağı gözler önüne serdi. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, ortaya çıkan tablonun liderlik ve parti disiplini açısından ciddi soru işaretleri oluşturduğunu söyledi. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise muhalefet cephesindeki parçalanmışlığa dikkat çekti. A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmede, YENİ Parti’nin daha yolun başında ilk ciddi sınavında kendi içinde bölündüğü vurgulandı.